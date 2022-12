B5: Vollsperrung nach Bergedorf aufgehoben Stand: 05.12.2022 06:42 Uhr Seit Freitagabend war im Hamburger Bezirk Bergedorf die B5/Bergedorfer Straße für Autofahrerinnen und Autofahrer stadtein- und auswärts voll gesperrt gewesen. Jetzt ist die Strecke wieder frei.

Bereits seit über einem Jahr und noch bis Juni 2023 finden Bauarbeiten im Bereich der Brücke in Boberg statt und es kommt immer wieder zu Verkehrsbehinderungen. Grund ist der Austausch einer maroden Brücke, unter der die AKN verkehrt. Am vergangenen Wochenende war für den Einbau eines neuen Brückenteils die B5 in beide Richtungen voll gesperrt worden. Seit Montagmorgen ist die B5/Bergedorfer Straße zwischen der A1 und der Kardinskyallee wieder frei.

