Angriff auf das Grundstück von Hamburger AfD-Politikerin

Unbekannte haben das Privathaus der Hamburger AfD-Politikerin Nicole Jordan angegriffen. Sowohl am Freitag als auch in der Nacht zu Montag warf jemand Gläser mit stinkendem Inhalt und Farbe auf das Grundstück in Wilhelmsburg. Jordan ist die AfD-Bezirkschefin in Hamburg-Mitte. Der Staatsschutz ermittelt. Die AfD-Spitze nannte die Attacken skrupellos und feige.

