Amoktat: Tausende zu Trauerfeier der Zeugen Jehovas erwartet

Stand: 22.03.2023 10:20 Uhr

Am kommenden Sonnabend gedenken die Zeugen Jehovas der Opfer des Amoklaufs von Alsterdorf. Mehrere Tausend Menschen werden um 15 Uhr zu einer Gedenkveranstaltung in der Sporthalle Hamburg in Winterhude erwartet.