Klima-Aktivisten blockieren Hamburger Flughafen für mehrere Stunden Stand: 13.07.2023 13:56 Uhr Klima-Aktivistinnen und -Aktivisten sind am Donnerstagmorgen auf das Rollfeld des Hamburger Flughafens gelangt und haben am ersten Tag der Sommerferien den Flugverkehr in der Hansestadt für mehrere Stunden lahmgelegt.

Der Airport teilte mit, dass der Flugbetrieb um 9.50 Uhr wieder aufgenommen worden sei. Der Flugverkehr war am Donnerstagmorgen um 6.10 Uhr eingestellt worden, weil sich mehrere Klima-Aktivistinnen und Aktivisten am frühen Morgen Zugang zum Gelände verschafft und sich nahe der Start- und Landebahnen festgeklebt hatten.

Airport: Weitere Streichungen und Verzögerungen möglich

Die zentrale Sicherheitskontrolle sowie die Check-in-Schalter in den Terminals sind nun wieder geöffnet. Bis zum Mittag wurden 22 Ankünfte und 28 Abflüge gestrichen. Zehn ankommende Flugzeuge wurden zu anderen Flughäfen umgeleitet. Nach Angaben des Flughafens kann es noch den ganzen Tag über zu weiteren Flugstreichungen und Verzögerungen kommen. Fluggäste sollten sich auf der Internetseite des Flughafens über den aktuellen Status ihres Fluges informieren oder ihre Fluggesellschaft kontaktieren.

Klima-Aktivisten kleben sich auf Rollfeld fest

Mehrere Klima-Aktivistinnen und -Aktivisten der Gruppe "Letzte Generation" hatten laut Bundespolizei den Außenzaun um das Flughafengelände aufgeschnitten und sich in unmittelbarer Nähe zur Start- und Landebahn auf dem Rollfeld festgeklebt. An vier Stellen taten das den Angaben zufolge jeweils zwei Personen. Wie das gelingen konnte, soll nun ermittelt werden. Offenbar schoben die Aktivistinnen und Aktivisten durch eine Lücke im Zaun auch die StadRäder, mit denen sie dann auf das Rollfeld fuhren.

Eine Flughafensprecherin sagte NDR 90,3, der Flughafenzaun entspreche den gesetzlichen Vorgaben. Er werde gemeinsam von Sicherheitskräften und der Bundespolizei bewacht. Zusätzlich gebe es eine Alarmanlage, die auch ausgelöst worden sei, als sich die Klima-Aktivistinnen und -Aktivisten Zutritt auf das Flughafengelände verschafften.

"Letzte Generation": Kritik an Klimapolitik

Die Aktion zu Beginn der Hamburger Sommerferien sei ein Protest "gegen die Planlosigkeit und den Gesetzesbruch der Regierung in der Klimakrise", heißt es in einer Pressemitteilung der Gruppe "Letzte Generation". Sie kritisiert, dass die Regierung den Flugverkehr mit Milliarden subventioniere, und bezeichnet dies als "bedeutenden Brandbeschleuniger der Katastrophe". Zeitgleich gab es eine ähnliche Aktion auf dem Düsseldorfer Flughafen.

Erster Tag der Sommerferien in Hamburg

Die Blockade-Aktion auf dem Airport geschah am ersten Tag der Sommerferien in Hamburg. Zum Ferienstart waren am Hamburger Flughafen rund 330 Starts und Landungen mit 50.000 Passagieren geplant.

Politiker in Hamburg kritisieren Protest-Aktion

Die für den Flughafen zuständige Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard (SPD) kritisierte die Protest-Aktion. "Viele Familien haben sich auf den Ferienbeginn gefreut. Für diese sind die Folgen der Aktion sehr bitter." Protest dürfe sein, "aber auf Flughafen-Rollbahnen ist er nicht nur gefährlich für die Protestierenden selbst, sondern auch ein schwerer Eingriff in die Flugsicherheit". Hamburgs CDU-Chef Dennis Thering sagte, die "Letzte Generation" habe vielen erholungsbedürftigen Eltern und Kindern den Start in die Ferien ruiniert. "Das ist eine gezielte Attacke auf Hamburgs Familien und dem Klimaschutz dient es überhaupt nicht." Die AfD in der Hamburgischen Bürgerschaft forderte ein Verbotsverfahren gegen die "Letzte Generation". Man dürfe diese "Klimakriminellen" nicht tolerieren, sagte Fraktionschef Dirk Nockemann. Stephan Jersch, umweltpolitischer Sprecher der Linken, sieht die Aktion "durchaus ambivalent". Denn getroffen würden durch die Aktion in erster Linien Menschen, die in den Urlaub wollen und nicht jene Vielfliegerinnen und -flieger, die "den größten Teil der Klimalast des Flugverkehrs verursachen".

Auch Habeck und Wissing verurteilen Aktion

Scharfe Kritik kam auch von Bundesverkehrsminister Volker Wissing. "Diese gefährlichen Eingriffe in den Verkehr müssen ein Ende haben. Was die "Letzte Generation" betreibt, ist kein Klimaschutz sondern Kriminalität", sagte der FDP-Politiker. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) verurteilte die Aktion der "Letzten Generation" ebenfalls. Er sagte: "Die Aktivisten, die jetzt lauter Menschen die Reise in den Urlaub verbauen, schaden dem Anliegen Klimaschutz massiv." Diese Form des Protests sei nicht richtig. Wer sich wirklich für Klimaschutz einsetzen wolle, der müsse die gesellschaftliche Akzeptanz mit im Blick haben.

