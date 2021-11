Adventskalender 2021 von NDR 90,3 und dem Hamburg Journal Stand: 24.11.2021 12:38 Uhr Jeden Tag ein Türchen öffnen, das gehört zur Adventszeit einfach dazu - natürlich auch bei NDR 90,3 und dem Hamburg Journal. In unserem Adventskalender können Sie täglich Einkaufsgutscheine gewinnen.

Hinter den Türchen des Adventskalenders von NDR 90,3 und dem Hamburg Journal verbergen sich bis zum 24. Dezember täglich Einkaufsgutscheine mit einem Wert von jeweils 200 Euro. Der Preis wird zur Verfügung gestellt von EDEKA. Spielen Sie mit - jeden Tag haben Sie bis zu zwei Gewinn-Chancen!

Gewinnen im Hamburg Journal

Und so geht's: Das Hamburg Journal öffnet bis zum 23. Dezember täglich zwischen 19.30 und 20 Uhr ein Türchen für Sie. Und das nicht nur sinnbildlich im Adventskalender, sondern auch in unserer schönen Stadt. Wir stellen Ihnen besondere Türen vor, die zu unterschiedlichsten Orten in Hamburg führen. Tipps erhalten Sie von einer Person, die einen engen Bezug zu dem jeweiligen Ort hat.

Wenn Sie erraten, wo wir sind, können Sie anrufen und mit etwas Glück einen Einkaufsgutschein abräumen.

Gewinnen bei NDR 90,3

Auch morgens gibt es eine Gewinn-Chance für Sie: Im Programm von NDR 90,3 öffnen wir bis zum 24. Dezember montags bis sonnabends zwischen 6 und 10 Uhr und sonntags zwischen 9 und 12 Uhr unsere akustischen "Türchen". Auch hier gilt: Wenn Sie den gesuchten Ort erkennen, können Sie unsere Gewinn-Hotline anrufen und mitspielen.

Die Gewinn-Hotline zum Mitspielen

Wenn Sie die Lösung wissen, rufen Sie die Nummer (01371) 903 903* an. Achtung: Die Hotline ist jeweils nur nach dem Spielaufruf der Moderierenden bei NDR 90,3 und dem Hamburg Journal freigeschaltet.



*14 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkpreise können abweichen.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 01.12.2020 | 19:30 Uhr