Stand: 05.11.2024 20:28 Uhr Acht Verletzte bei schwerem Autounfall in Hamburg-Lohbrügge

Bei einem schweren Unfall auf der B5 sind am Dienstagabend gegen 18:05 Uhr acht Menschen verletzt worden. In Lohbrügge war ein Autofahrer plötzlich in den Gegenverkehr gerast und hatte drei andere Wagen gerammt. Zwei Menschen wurden lebensgefährlich verletzt. Für die Unfallaufnahme und die Aufräumarbeiten war die Bergedorfer Straße längere Zeit gesperrt.

