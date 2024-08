Stand: 16.08.2024 17:20 Uhr Abfrage in Hamburger Arztpraxen: Umgangston wird rauer

Bei einer stichprobenartigenAnfrage von NDR Info bei 20 Hamburger Arztpraxen, haben fünf geantwortet: In keiner ist es in den vergangenen Jahren zu körperlichen Angriffen gekommen. Auch verbale Attacken gebe es kaum. Trotzdem, so nehmen es einige wahr, werde der Umgangston rauer und die Ansprüche höher. So schildert es auch die Medizinische Fachangestellte Gaby Schinkel. Sie arbeitet seit 44 Jahren in der Gemeinschaftspraxis Gerlach und Lucassen in Hamburg-Wandsbek. Angst habe sie noch nie gehabt. "Aber die Erwartungshaltungen sind sehr hoch. Und manche werden schon mal ausfallender, aber so oft auch nicht", sagt sie.

