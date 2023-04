Sperrung der A7 und Marathon: Die Stauschau für den April Stand: 01.04.2023 07:00 Uhr Die A7 wird ab dem 28. April wieder ein ganzes Wochenende lang voll gesperrt - Autofahrende müssen mit Stau rechnen. Und: Straßensperrungen für den Hamburg-Marathon.

Bei den U-Bahnen hat die größte Sperrung schon begonnen: Auf der U1 geht nichts mehr zwischen Ohlsdorf und Kellinghusenstraße. Noch bis zum 20. April dauert der barrierefreie Ausbau an den Haltestellen Hudtwalckerstraße und Alsterdorf. Hier fährt solange ein Bus-Ersatzverkehr, alternativ fahren die S1 oder S11 ab Ohlsdorf. Richtung City Nord geht es auch mit den regulären Bussen - und an der Kellinghusenstraße ist die U3 noch eine Alternative.

Schienenersatzverkehr bei der S1 und S11

Auch bei der S-Bahn müssen Hamburgerinnen und Hamburger vom 6. bis 23. April an zwei Stellen auf den Schienenersatzverkehr zurückgreifen: auf der S1 und S11 zwischen Wedel und Blankenese. Und dann vom 6. April an für eine Woche auf der S3 zwischen Pinneberg und Elbgaustraße. Die S-Bahn nutzt die Osterferien in Schleswig-Holstein für Gleisbauarbeiten. Auf beiden Strecken sind Busse im Einsatz, bis zu 20 Minuten länger dauert es dadurch im Berufsverkehr. Zwischen Pinneberg und Altona oder Hauptbahnhof kann man aber auch auf die Regionalbahnen ausweichen, das geht schneller.

Weitere Informationen Hier abonnieren: Monatliche Stauschau für Hamburg In der Stauschau gibt Eva Tanski jeden Monat einen Überblick über die Verkehrslage in und um Hamburg. mehr

A7-Vollsperrung am letzten April-Wochenende

Kaum ist die letzte A7-Vollsperrung überstanden, steht die nächste an: am letzten April-Wochenende (28.04. bis 01.05.) zwischen Heimfeld und dem Volkspark. Von Freitagabend bis Montagfrüh stehen Arbeiten an der neuen Rampe südlich des Elbtunnels an.

Ein Wochenende vorher wird es eng auf der A1 und A25. Vom 21. bis zum 23. April, also Freitag bis Montag, wird die A1 Richtung Lübeck Höhe Dreieck Norderelbe gesperrt, genauso die A25 Richtung Geesthacht ab dem Dreieck Südost bis Allermöhe. In der Zeit saniert die Autobahn Nord GmbH vor allem kaputten Asphalt und Schäden an mehreren Brücken.

Insgesamt könnte es rund um Ostern zu mehr Verkehr auf den Autobahnen in Richtung Küsten und zurück kommen. Bis auf Hamburg haben alle Bundesländer mindestens eine Woche lang Osterferien.

Straßensperrungen zum Marathon am 23. April

Am Sonntag, den 23. April, gehören die Straßen in der Stadt wieder den Marathon-Läuferinnen und -Läufern: Vom frühen Morgen bis weit in den Nachmittag gibt es Sperrungen entlang der Strecke. Diese führt über die Reeperbahn bis Othmarschen, zurück über die Landungsbrücken, an der Außenalster entlang zum Stadtpark bis Ohlsdorf und wieder an der Außenalster zurück.

Auf den Straßen innerhalb der Stadt gibt es eine gute Nachricht: Die Baustelle am Behrmannplatz in Lokstedt ist durch. Ab dem 1. April geht es da wieder auf zwei Spuren je Richtung über die Julius-Vosseler- und Vogt-Wells-Straße. Radfahrende, Fußgängerinnen und Fußgänger haben mehr Platz als vorher.

Stauschau - Videopodcast vom Verkehrszentrum Rotherbaum

Das Verkehrszentrum Rotherbaum gibt in dem Podcast Stauschau immer zum Monatsanfang einen Ausblick auf den Verkehr in Hamburg. Über aktuelle Entwicklungen in Sachen Verkehr berichten wir in unserer täglichen Berichterstattung. Sie können den Podcast abonnieren.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 01.04.2023 | 20:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Straßenverkehr Öffentlicher Nahverkehr