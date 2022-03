A1 in Hamburg: Sperrung in Richtung Norden beendet Stand: 19.03.2022 19:28 Uhr Die Autobahn 1 in Hamburg ist e wieder in beide Richtungen befahrbar. Die Vollsperrung in Richtung Lübeck wurde am Abend früher als angekündigt aufgehoben. Bis Montag ist aber nur eine Fahrspur Richtung Norden offen.

Die Sperrung des A1-Teilstücks hatte am Freitagabend begonnen und dauerte bis Samstagabend. Ursprünglich hatte die Autobahn GmbH eine Sperrung bis Montag früh angekündigt. Weil die Bauarbeiten gut laufen, könne die Sperrung aber schon früher beendet werden, bestätigte eine Sprecherin des Unternehmens am Sonnabend. Es wird dann bis Montag aber nur eine Fahrspur Richtung Norden befahrbar sein. Grund für die Sperrung sind massive Fahrbahnschäden. Diese werden vor der Reisesaison im Frühjahr und Sommer in Richtung Ostsee beseitigt.

Während der Sperrung zwischen dem Autobahndreieck Norderelbe und dem Dreieck Hamburg-Südost ist neben der Instandsetzung von Asphalt und Fahrbahnmarkierung auch eine Reinigung der Entwässerungseinrichtungen der Norderelbbrücke geplant.

Empfohlene Umleitungen

Weil die Verringerung auf nur eine Fahrspur (bis Montag 5 Uhr) zu Verkehrsbehinderungen führen, werden folgende Umleitungen empfohlen:

Von der A1 aus Süden kommend an der Anschlussstelle HH-Harburg (38) der Bedarfsumleitung U79 auf die B75 Wilhelmsburger Reichsstraße und die A255 Richtung Autobahndreieck Norderelbe und hier der Ausschilderung Richtung Norden/Lübeck zur A1 folgen.

an der Anschlussstelle HH-Harburg (38) der Bedarfsumleitung U79 auf die B75 Wilhelmsburger Reichsstraße und die A255 Richtung Autobahndreieck Norderelbe und hier der Ausschilderung Richtung Norden/Lübeck zur A1 folgen. Alternativ der Bedarfsumleitung U85 von der A1 aus Süden kommend über die A255 Richtung HH-Centrum - Veddeler Brückenstraße (B4/ B75) - Neue Elbbrücken - Billhorner Brückenstraße - Heidenkampsweg - Anckelmannplatz - Eiffestraße - auf die B5 Bergedorfer Straße und an der Anschlussstelle HH-Billstedt (33) wieder auf die A1 Richtung Lübeck auffahren.

der Bedarfsumleitung U85 über die A255 Richtung HH-Centrum - Veddeler Brückenstraße (B4/ B75) - Neue Elbbrücken - Billhorner Brückenstraße - Heidenkampsweg - Anckelmannplatz - Eiffestraße - auf die B5 Bergedorfer Straße und an der Anschlussstelle HH-Billstedt (33) wieder auf die A1 Richtung Lübeck auffahren. Von der A7 aus Hannover kommend weiträumig umfahren bis zur Anschlussstelle Bad Bramstedt (17) auf die B206 Richtung Bad Segeberg und weiter über die A20 zum Autobahnkreuz Lübeck auf die A1.

weiträumig umfahren bis zur Anschlussstelle Bad Bramstedt (17) auf die B206 Richtung Bad Segeberg und weiter über die A20 zum Autobahnkreuz Lübeck auf die A1. Von der A39 aus Lüneburg kommend mit dem Ziel Lübeck über die B404 auf die A25 Richtung HH-Centrum und über das Autobahnkreuz HH-Südost weiter Richtung Lübeck fahren.

Zweite Sperrung Anfang April geplant

Die Arbeiten am A1-Teilstück in Hamburg werden laut Autobahn GmbH Nord in zwei Phasen durchgeführt. Nach der ersten Sperrung vom 18. bis 21. März sei dafür eine zweite Sperrung am 3. April geplant, während der der Verkehr einspurig über den Standstreifen am Baufeld vorbeigeführt werden soll.

Die Autobahn GmbH Nord betonte im Vorfeld der ersten Sperrung, dass die Arbeiten stark witterungsabhängig seien und sich daher kurzfristig verschieben könnten.

