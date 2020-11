61-Jähriger knackt Kokosnuss-Weltrekord Stand: 18.11.2020 14:13 Uhr Er hat es geschafft: Der 61-jährige Muhamed Kahrimanovic hat sein Versprechen eingehalten und 130 Kokosnüsse in einer Minute mit der bloßen Hand zerschlagen - Weltrekord.

151 Kokosnüsse waren zum offiziellen Weltrekordversuch am Mittwoch in der Kampfsportschule in Schnelsen aufgereiht. Nach Angaben des Rekord-Instituts für Deutschland (RID) hätten bereits 124 Nüsse gereicht, doch Kahrimanovic schaffte 130. Nach dem Rekord riss der 61-Jährige beide Arme hoch und jubelte - von seiner "Hammerhand" lief dabei das Blut. "Das sieht schlimmer aus, als es ist", sagte der Kampfsportler.

Auftritt in TV-Show geplant

Viel Zeit zum Feiern bleibe ihm nicht. Demnach bereitet er sich gerade auf einen Auftritt bei "Britain's Got Talent" vor - dem englischen Pendant zu der RTL-Show "Das Supertalent".

Die 130 zerschlagenen Kokosnüsse seien ein Rekord, der nur sehr schwer geknackt werden könne, mutmaßte RID-Rekordrichter Olaf Kuchenbecker. Der pakistanische Kampfsportler Muhammad Rashid Naseem will es dennoch versuchen und dem 61-Jährigen den Weltrekord wieder abnehmen.

