19-Jähriger stürzt in Hamburg von Hafenfähre in die Elbe

Ein 19-Jähriger ist am Mittwochabend von einer Hafenfähre in Hamburg in die Elbe gestürzt. Laut Polizei passierte das offenbar, als er an Deck Fotos machen wollte. Die Mannschaft eines Zoll-Bootes konnte den jungen Mann schnell aus dem Wassen holen. Er musste reanimiert werden und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Sein Zustand ist stabil.

