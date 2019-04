Stand: 08.04.2019 06:37 Uhr

18 Verletzte nach Notbremsung von Linienbus

Am Hamburger Gänsemarkt sind bei der Notbremsung eines Busses der Linie 5 am Sonntagabend 18 Menschen verletzt worden: 17 Passagiere sowie der Fahrer erlitten Prellungen, Schürfwunden oder sogar Knochenbrüche. Fünf Fahrgäste mussten kurzzeitig im Krankenhaus behandelt werden. Die Haltestelle Gänsemarkt wurde in der Folge teilweise gesperrt.

Bus-Notbremsung am Gänsemarkt: 18 Verletzte

Um einen Zusammenstoß mit einem Auto zu verhindern, hat der Busfahrer eines Linienbusses am Hamburger Gänsemarkt eine Notbremsung eingeleitet. 17 Fahrgäste sowie der Fahrer selbst wurden verletzt.







Busfahrer wollte Kollision mit Auto verhindern

Nach Angaben der Polizei hatte der Fahrer die Notbremsung eingeleitet, als er gerade die Haltestelle Gänsemarkt verließ. Auf Höhe Dammtorstraße sei plötzlich ein Auto aufgetaucht. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, habe der Busfahrer reagiert. Wie stark die Notbremsung war, schilderten im Anschluss Rettungskräfte: Unter anderem seien durch die Maßnahme mehrere Haltegriffe im Linienbus abgerissen worden und Scheiben geborsten.

Polizei ermittelt Hintergründe

Die Unfallursache ist noch nicht abschließend geklärt: Die Polizei ermittelt, ob es sich um menschliches Versagen handelt oder ein technischer Fehler verantwortlich ist. Der Busfahrer erklärte, er habe den sogenannten ÖPNV-Knopf gedrückt, wodurch der Bus automatisch grünes Licht an der Ampel erhält. Der PKW-Fahrer sagte hingegen, auch seine Ampel habe Grün angezeigt.

Unfall mit Bus der Linie 5

Bei einem Unfall mit einem Bus der Linie 5 sind am Hamburger Gänsemarkt 18 Menschen verletzt worden. Grund war eine heftige Notbremsung, die der Fahrer unerwartet einleiten musste.







