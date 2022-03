Ein voller Erfolg - die Dialogveranstaltung bei NDR Kultur Stand: 31.03.2022 07:15 Uhr Wie wird die Musik bei NDR Kultur ausgewählt? Wie sieht es hinter den Kulissen aus und was machen Moderator*innen während die Musik läuft? Diesen und weiteren Fragen von Hörerinnen und Hörern haben wir uns in einer Dialogveranstaltung von NDR Kultur gestellt.

von Linda Ebener

Über eine Videokonferenz sind viele Menschen aus Norddeutschland zugeschaltet. Aus verschiedenen Kacheln am Computer-Bildschirm lächeln die freundlichen Gesichter in die Kamera. Wir bekommen Einblicke in die Wohnzimmer der Hörerinnen und Hörer und sitzen gemeinsam mit ihnen im gemütlichen Ohrensessel oder auf dem Sofa, oder haben Blick auf die große Bücherwand oder das Klavier im Hintergrund.

Genau dieses Gefühl hat auch NDR Kultur Moderator Mischa Kreiskott genossen: "Ich finde auch beim Senden so schön am Pult zu stehen und dann kommen Nachrichten über den Messenger rein oder in der App. Da habe ich ein gutes Gefühl, dass ich jetzt mit Menschen zusammen bin und das war hier par excellance. Wir wurden mit in die Wohnzimmer genommen, Wir haben gesehen, welche Hörerinnen und Hörer wir haben, wir haben gesehen wo die leben. Wir haben gehört, welche Interessen die haben - und das motiviert unheimlich, wenn man weiß: Die hören uns zu."

Dialogveranstalung war interessant für Hörerinnen und Hörer

Die Dialogveranstaltung war aber auch für die Hörerinnen und Hörer spannend, so auch für Ricarda Sievers aus Hildesheim. Sie fand es toll, einfach mal zu sehen, wie funktioniert das bei NDR Kultur eigentlich mit der Musik und wer steckt hinter den Stimmen. "Ich denke, dass das ein offener Sender ist und fand es sehr schön, dass Sie diese Veranstaltung gemacht haben und man auch gleichzeitig auch Gesichter dazu gesehen hat. Ich glaube, dass ist ein Zeichen für Modernität, dass man an seine Hörer herantritt."

Toller gemeinsamer Austausch mit Hörerinnen und Hörern

Rede und Antwort standen Programmchefin Anja Würzberg, Musikchefin Bettina Taheri-Zacher und die Moderatoren Philipp Schmid und Mischa Kreiskott - sie hatten ein offenes Ohr und haben sich fleißig Notizen gemacht. Für Mischa Kreiskott war das ein toller Austausch. "Insgesamt haben die Leute sich sehr aufgeschlossen, sehr zugewandt, aber vor allem vielseitig interessiert gezeigt und dass das so ausgestaltet war, das hat mich wirklich überrascht."

Ein lebendiger und zugewandter Dialog, so hat es Anja Würzberg beschrieben. Von den Hörerinnen und Hörer kam jede und jeder zu Wort, nicht nur einmal. Darunter war auch Andrea Hessler aus Hamburg. "Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter machten mir einen sehr aufgeschlossenen Eindruck, sie waren sehr zugänglich. Ich hab sehr viele Anregungen und Hinweise bekommen, also einige Dinge und Sendungen, die angesprochen wurden, die waren mir so gar nicht präsent. Ich werde jetzt noch mehr versuchen, in dieses Programm einzusteigen und werde meinerseits auch eine breitere Auffassungsgabe an den Tag legen."

Anregungen und Wünsche der Hörerinnen und Hörer

Zusammengefasst wurde viel über die Musikmischung von NDR Kultur gesprochen, obwohl am Anfang viele Hörerinnen und Hörer gesagt haben, sie hörten gerne Bach und Beethoven, wünschten sie sich am Ende doch auch AC/DC und die Beatles, französische Chansons und skandinavischen Jazz.

Dennoch blieb bei allen das Gefühl, dass die Hörerinnen und Hörer gehört werden und eine Stimme bekommen. Den Eindruck hatte auch der 34-jährige Nils Otte aus Brokstedt in Schleswig-Holstein. "Ich nehme mit, dass NDR Kultur sehr offen ist für die Anregungen der Zuhörer und das der Austausch gewünscht ist. Ich finde das sehr positiv, dass die Programmchefin und die Musikchefin sehr offen sind und das erzeugt ein sehr positives Bild für mich von NDR Kultur."

Weitere Informationen NDR Kultur à la carte EXTRA: Musiker bekommen eine Bühne Mit der Konzertreihe hat NDR Kultur Musiker in Norddeutschland unterstützt. Alle Auftritte finden Sie hier als Video. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Klassisch in den Tag | 31.03.2022 | 08:15 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Öffentlich-rechtlicher Rundfunk