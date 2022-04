Rund um den UNESCO International Jazz Day 2022 Stand: 28.04.2022 11:22 Uhr Welche Bedeutung hat Jazz für die Menschen in aller Welt? Beantwortet wird diese Frage jedes Jahr mit vielen Konzerten, Workshops und Konferenzen am International Jazz Day.

2011 von der UNESCO offiziell ins Leben gerufen, feierte diese weltweite Veranstaltung 2021 ihr zehnjähriges Jubiläum. Am International Jazz Day wird die diplomatische und vereinende Rolle des Jazz in der Welt betont. In jedem Jahr ist eine ausgewählte Metropole Austragungsort eines großen Gala-Konzerts mit vielen internationalen Jazzgrößen. In diesem Jahr wird ein Allstar-Konzert im Saal der UN-Generalversammlung in New York stattfinden und im Internet übertragen. Herbie Hancock führt durch eine musikalische Vollversammlung von Granden der Jazzszene, wie Gregory Porter, Lizz Wright, Joey Alexander oder Kinan Azmeh.

Weitere Informationen Livestream: All-Star Global Concert Hier können Sie das All-Star Global Concert, das anlässlich des International Jazz Day am 30. April 23.00 Uhr (CET) in New York stattfindet, hier im Livestream verfolgen. extern

Der International Jazz Day sei ein Tag, an dem Menschen unabhängig von Alter, Geschlecht, Ethnie oder Glauben zusammenkommen und zeigen könnten, dass ihre Ähnlichkeiten stärker sind als ihre Unterschiede, meint Pianist Herbie Hancock. Er ist ausgerufener Jazzbotschafter der UNESCO und Mitinitiator des International Jazz Day.

Aktivitäten zum International Jazz Day in Norddeutschland

In Hannover findet nun am Wochenende (Freitag und Sonnabend) der erste "Jazzcape Room" statt. Also: Ein musikalisches Escape-Game. In der Hauptrolle? Der Jazz! Die Idee dazu hatte Eva-Maria Kösters vor über zwei Jahren. Ein Format, bei dem Gaming, Theater und Musik auf Augenhöhe interagieren, sagt die Dramaturgin Miriam Wendschoff vom Büro für Eskapismus, einem Theaterkollektiv aus Hannover. Gemeinsam mit der Hannoveraner Band "Fette Hupe" wurde aus der Idee eines musikalischen Escape-Rooms dann der "Jazzcape Room".

Weitere Informationen 5 Min International Jazz Day: Jazzcape Room in Hannover Am 29. und 30. April findet der erste "Jazzcape Room" statt. Ein musikalisches Escape-Game mit dem Jazz in der Hauptrolle. 5 Min

Das Projekt wurde bereits mit dem Förderpreis Musikvermittlung 2021 der Niedersächsischen Sparkassenstiftung und Musikland Niedersachsen ausgezeichnet. Der "Jazzcape Room" soll natürlich vor allem Spaß machen - ganz nebenbei, spielerisch, werden die Teilnehmenden aber auch mit Merkmalen von Jazzmusik vertraut gemacht.

Außerdem gründete sich 2020 während der frühen Phase der Corona-Pandemie die Initiative JazzDayGermany e.V. in Soltau. Ein Zusammenschluss vieler norddeutscher Musiker*innen, wie z.B. Eva Klesse und Anna-Lena Schnabel.

Weitere Informationen Jazz auf NDR Kultur "Play Jazz!" und "Round Midnight" geben fundierte Einblicke in die aktuelle Jazzszene und in die Geschichte des Jazz. mehr NDR JAZZMEDIATHEK Sie waren früh im Bett und haben unsere Sendung verpasst? Hier können Sie unsere Sendungen nachhören. mehr "Play Jazz!" auf NDR Kultur "Play Jazz!" gibt Einblicke in die Welt des Jazz, präsentiert Livemitschnitte und stellt Projekte der NDR Bigband vor. mehr