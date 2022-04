Impfpflicht abgelehnt: "Entscheidung gegen schlecht gemachtes Gesetz" Stand: 08.04.2022 07:43 Uhr Steffen Augsberg ist Mitglied im Deutschen Ethikrat. Der Rechtswissenschaftler sagt im Gespräch zur gescheiterten Impfpflicht: "Ich bin zuversichtlich, dass wir ohne eine Impfpflicht durch den nächsten Winter kommen werden". Beitrag anhören 9 Min

Das war mehr als deutlich: 378 Abgeordnete gegen den Entwurf der Ampel zur Impfpflicht ab 60, 296 dafür. Das Thema ist vom Tisch, es wird keine Impfpflicht in Deutschland geben. Hätten Sie mit diesem Ergebnis und vor allem einem so deutlichen Ergebnis gerechnet?

Steffen Augsberg: Nein, das ist in der Deutlichkeit sicherlich überraschend. Es zeichnete sich ab, spätestens als die Entscheidungen über die Geschäftsordnung über den Ablauf des Verfahrens getroffen worden sind, aber dass das so deutlich ist, ist sicherlich unerwartet - und auch eine ziemliche Ohrfeige für die Ampelkoalition, den Bundeskanzler und den Gesundheitsminister.

Wie erklären Sie sich das Ergebnis?

Augsberg: Ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass die Impfpflicht ein Projekt des letzten Herbstes ist und dass man den Eindruck hatte, dass das wenig an die Bedingungen dieses Frühjahrs angepasst worden ist, insbesondere an die Omikron-Variante. Dann kommt hinzu, dass in allerletzter Minute dieser hektische Kompromiss gebastelt wurde. Der war offensichtlich für viele Abgeordnete nicht überzeugend.

Gesundheitsminister Lauterbach sagt, der Kampf gegen die Corona-Pandemie wird spätestens im Herbst sehr viel schwerer werden, wenn wir dann womöglich eine andere, gefährlichere Variante haben. Teilen Sie seine Ansicht?

Augsberg: Das ist Teil des Problems, dass da mit mehreren Variablen, Möglichkeiten und Wahrscheinlichkeiten operiert wird. Es wird angenommen, es könnte wieder eine gefährliche Variante kommen. Das wissen wir gar nicht, genauso wenig, wie wir wissen, ob gegen diese Variante die vorhandenen Impfstoffe wirken würden. Da mit einer doppelten Ungewissheit zu arbeiten und zu sagen "deshalb müssen wir das vorab entscheiden, eingedenk der Probleme, die damit einhergehen", hat, glaube ich, auch noch einmal Schwierigkeiten aufgeworfen.

Hätte eine Impfpflicht bei all diesen Variablen, wenn es sie gegeben hätte, rechtlich standgehalten?

Augsberg: Es wäre schwierig geworden, weil wir uns eine Impfpflicht vor allen Dingen dann vorstellen können, wenn es für den tiefreichenden Eingriff in Grundrechte, den das bedeutet, eine überzeugende Begründung gibt. Das ist der Fall, wenn wir einen Fremdschutz vermitteln können. Bei der derzeitigen Situation mit der Omikron-Variante ist das kaum der Fall. Da sind auch die Geimpften ansteckend. Die Impfung schützt uns nur vor schweren Verläufen - das ist natürlich etwas Gutes und deshalb sollten sich die Leute auch impfen lassen, aber auf freiwilliger Basis, um sich selbst zu schützen. Das, was wir teilweise als Argumente gehört haben, ist durchaus dürftig: einerseits die Variante "was könnte sein" und andererseits "wir haben schon jetzt in den Krankenhäusern Engpässe, weil Personen erkrankt sind". In den Krankenhäusern und Pflegeheimen sind die Bediensteten weitestgehend geimpft, sind sogar gesetzlich verpflichtet, sich impfen zu lassen - und trotzdem erkranken sie.

Können wir das also als Entscheidung für Freiheit und für Eigenverantwortung deuten?

Augsberg: Da müsste man mit den einzelnen Bundestagsabgeordneten genauer sprechen, was die sich darunter vorgestellt haben. Ich glaube, es ist zunächst einmal eine Entscheidung gegen ein schlecht gemachtes Gesetz - ein Gesetz, das die Nachteile der beiden Entwürfe, die eingeflossen sind, miteinander verbunden hat. Unter anderem hätte der Bundesgesundheitsminister eine sehr weitreichende Möglichkeit bekommen, Festlegungen zu treffen. Da kann man aus verfassungsrechtlicher Sicht durchaus Bedenken anmelden. Es mag sein, dass ein Teil des Problems aus Sicht der Impfpflicht-Befürworter war, dass das in eine Situation hineingekommen ist, in der wir insgesamt lockern und nach Lockerungen gerufen wird. Dann scheint eine Impfpflicht-Debatte irgendwie aus der Zeit gefallen zu sein.

Sehen Sie insgesamt eine Entwicklung, dass in der ganzen Pandemiebewältigung mehr und mehr Verantwortung auf den Einzelnen übertragen wird?

Augsberg: Das wäre bis zu einem gewissen Grad wünschenswert, wenn wir sagen würden: Wir haben Erfahrungen gesammelt und können deshalb den Bürgerinnen und Bürgern vertrauen, für sich rationale Entscheidungen zu treffen. Dass die Politik das allerdings schon umfassend umsetzt, sehe noch nicht. Ich glaube, wir sind immer noch in der Situation, dass wir vieles nicht wissen oder nicht vernünftig kommunizieren. Dann ist es schwierig, zu erläutern, was für den Einzelnen oder die Einzelne eine sinnvolle Vorgehensweise wäre. Bis Montag war beabsichtigt von der Gruppe um Herrn Lauterbach, dass man die Impfpflicht ab 18 Jahren einführt. 18-Jährige sind aber nach allem, was wir wissen, durch die SARS-CoV-2-Infektionen nicht relevant gefährdet. Warum sollten die ausgerechnet in Anspruch genommen werden? Solche Dinge müssen ganz anders erläutert werden und stärker von den Menschen angenommen werden.

Die Altersgrenzen waren die ganze Zeit schon umstritten, Stichwort "Gräben in der Gesellschaft". Was würden Sie sagen? Was löst die jetzige Entscheidung gesellschaftlich aus? Wird das auch Gräben vertiefen?

Augsberg: Das muss man abwarten. Zum einen sind Altersgrenzen willkürlich. Das ist keine klare biologische Entscheidung. Andererseits sind sie nicht völlig willkürlich, sondern es gibt Erkenntnisse dazu, inwieweit die Gefährdung bei Älteren stärker ist. Dass man das insoweit anpasst, ist eine vernünftige, grundsätzlich nachvollziehbare, verfassungsrechtlich sinnvolle Vorgehensweise. Gleichzeitig erhöht das den Eindruck, dass man die Bevölkerung in zwei unterschiedliche Lager spaltet: Die einen müssen, die anderen müssen nicht - oder jedenfalls noch nicht. Das, was wir jetzt haben, ist insofern vorteilhaft, als wir sagen: Wir sind alle in einer gleichen Situation, was die rechtlichen Voraussetzungen angeht. Das ändert aber nichts daran, dass wir faktisch unterschiedlich gefährdet sind. Insofern ist es die Gruppe über 60, die in besonders starkem Maße aufgefordert ist, sich selbst und damit mittelbar auch das Gesundheitssystem zu schützen.

Es hatte vielleicht mancher gehofft, dass mit so einer Impfpflicht auch Diskussionen über das Für und Wider des Impfens, zum Beispiel mit Familienmitgliedern und Freunden am Kaffeetisch daheim, endlich enden. Was aus Ihrer Sicht könnte jeder einzelne noch gegen diese immer weitere Spaltung tun?

Augsberg: Zum einen ist das etwas Gutes, wenn wir uns über solche Themen gesellschaftsweit und in Familien durchaus auch strittig unterhalten. Ich glaube, dass wir gehalten sind, alle Argumente auf den Tisch zu bringen und Kritik nicht einfach direkt vom Tisch zu wischen und zu sagen "das kann man so nicht sagen" oder "du bist ein Corona-Leugner oder ein Impfgegner". Ganz im Gegenteil. Gerade, wenn wir Impfungen für etwas Wichtiges und Richtiges halten, müssen wir auch mit Nachteilen offen umgehen.

Dass wir jetzt diese Diskussion führen, ist etwas, was uns als Gesellschaft nicht notwendig weiter spaltet, sondern jetzt können wir versuchen, was wir im vergangenen Sommer zu wenig unternommen haben, nämlich mehr Angebote zu schaffen, die auf die Personen zugehen, die wir noch nicht erreicht haben. Das entsprechend großzügiger oder einfacher zu gestalten, scheint mir ein wichtiger Punkt zu sein, anstatt das fortzufahren, was wir leider erlebt haben: dass einseitige Schuldzuweisungen vorgenommen werden, dass wir von der Tyrannei der Ungeimpften oder von Geiselhaft sprechen. Das stimmt unter Omikron-Bedingungen nicht. Die Ungeimpfen und die Geimpften unterliegen denselben Beschränkungen und Anforderungen, weil sie beide infektiös sein können. Das kann ein Argument dafür sein, dass wir versuchen, die Gefährdungslage wieder einheitlicher zu beurteilen.

Werden wir so im besten Fall gut durch die Pandemie kommen? Oder wird uns womöglich das Thema Impfpflicht in einem halben Jahr noch einmal wieder ereilen?

Augsberg: Das Eigenartige einer Impfpflicht ist, dass sie ein sehr deutsches Thema ist: Obwohl wir eine relativ gute Impfquote haben - gerade bei der Altersgruppe über 60 Jahren, obwohl wir die Genesenen noch gar nicht hinreichend miteinbeziehen und obwohl wir ein sehr gut ausgestattetes Gesundheitssystem haben, wollten ausgerechnet wir eine solche allgemeine Impfpflicht einführen.

Ich glaube, dass das von Anfang an unplausibel gewesen wäre. Hoffentlich zeigen die Entwicklungen in den nächsten Wochen und Monaten, dass das tatsächlich keine zielführende Position war. Ich bin zuversichtlich, dass wir ohne eine Impfpflicht durch den nächsten Winter kommen werden und dass es nicht alleine daran hängt, ob man gegebenenfalls Beschränkungsmaßnahmen erlassen muss.

Das Interview führte Jan Wiedemann.

