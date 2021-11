Torben Kessler liest "Das Glück des Wolfes" von Paolo Cognetti Stand: 28.11.2021 17:07 Uhr Torben Kessler liest aus dem Roman von Paolo Cognetti. Aus dem Italienischen übersetzt von Christiane Burkhardt.

Fausto ist nach dem Scheitern einer Liebe aus der Stadt in die hohen Berge geflohen, in das imposante Monte Rosa-Massiv. Er will schreiben, verdingt sich aber als Koch im Lokal "Babettes Gastmahl" in Fontana Fredda. Dort begegnet trifft er der Kellnerin Silvia, die wie er auf der Suche nach ihrem Weg im Leben ist. Gemeinsam erleben sie die grandiose Natur der höchsten Gletscher Europas, tauchen ein in das Leben im Hochgebirge mit seinen besonderen Bewohnern. Zurück in der Stadt erkennt Fausto, dass er in sein altes Leben nicht mehr passt. Und so eröffnet er Silvia seinen Plan.

Zu hören sind die Lesungen vom 13. bis zum 22. Dezember, jeweils Montag bis Freitag von 8.30 Uhr bis 9 Uhr im Programm von NDR Kultur. Nach der Ausstrahlung stehen die Folgen sieben Tage zum Nachhören bereit. Das Buch ist im Piper Verlag erschienen, das Hörbuch bei Osterwold Audio.

Sie wollen die Folgen ganz bequem unterwegs hören? Kein Problem, laden Sie einfach unsere kostenlose NDR Kultur App herunter und hören Sie "Am Morgen vorgelesen" auf Ihrem Smartphone.

Die Termine in der Übersicht Folge Datum Uhrzeit 1/8 13. Dezember 2021 8.30 Uhr 2/8 14. Dezember 2021 8.30 Uhr 3/8 15. Dezember 2021 8.30 Uhr 4/8 16. Dezember 2021 8.30 Uhr 5/8 17. Dezember 2021 8.30 Uhr 6/8 20. Dezember 2021 8.30 Uhr 7/8 21. Dezember 2021 8.30 Uhr 8/8 22. Dezember 2021 8.30 Uhr

Weitere Informationen Die interessantesten literarischen Neuerscheinungen 2021 Spannende Romane, fesselnde Erzählungen, berührende Lyrik: Viele aufregende Bücher sind in diesem Jahr erschienen. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Am Morgen vorgelesen | 13.12.2021 | 08:30 Uhr