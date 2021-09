Stand: 29.09.2021 17:35 Uhr Schauspieler Edgar Selge liest aus seiner Autobiografie

Eine Kindheit in einer bürgerlichen Familie in einer mittelgroßen Stadt, zwischen drei Brüdern und jungen Strafgefangenen: Einfühlsam, humorvoll, aber auch melancholisch schreibt der 73-jährige Schauspieler Edgar Selge über sich als zwölfjährigen Jungen. Der Krieg ist noch nicht lange her, die Eltern sind Flüchtlinge und versuchen, durch Kultur, vor allem die Musik, nachzuholen, was sie ihre verlorenen Jahre nennen. Aber die Vergangenheit wirft lange Schatten. Der junge, verträumte Edgar verfolgt die politischen Auseinandersetzungen der älteren Brüder mit den Eltern. Seine Zuflucht ist die Phantasie.

Zu hören sind die Lesungen vom 25. Oktober bis zum 5. November, jeweils Montag bis Freitag von 8.30 Uhr bis 9 Uhr im Programm von NDR Kultur. Nach der Ausstrahlung stehen diee Folgen sieben Tage zum Download bereit.

Die Termine in der Übersicht Folge Datum Uhrzeit 1/10 25. Oktober 2021 8.30 Uhr 2/10 26. Oktober 2021 8.30 Uhr 3/10 27. Oktober 2021 8.30 Uhr 4/10 28. Oktober 2021 8.30 Uhr 5/10 29. Oktober 2021 8.30 Uhr 6/10 1. November 2021 8.30 Uhr 7/10 2. November 2021 8.30 Uhr 8/10 3. November 2021 8.30 Uhr 9/10 4. November 2021 8.30 Uhr 10/10 5. November 2021 8.30 Uhr

