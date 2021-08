Marek Harloff liest "Ein Spalt Luft" von Mischa Mangel Stand: 02.08.2021 08:30 Uhr Mischa Mangel erzählt einfühlsam vom Leben eines jungen Mannes, der seine eigene Geschichte sowie die seiner Familie umkreist. Dabei montiert der Autor verschiedene Stimmen zu einer kunstvollen Collage.

Kurz nachdem er geboren wurde, leidet seine Mutter zum ersten Mal an einer Psychose. Sie zieht sich mit dem Kleinkind immer mehr von der Außenwelt zurück, kappt alle Kontakte zu Freunden und Familie, verlässt die Zweizimmerwohnung nur noch selten. Währenddessen kämpft sein Vater für das alleinige Sorgerecht. Als der Sohn schließlich in dessen neue Familie aufgenommen wird, bricht der Kontakt zur Mutter ab. Fast 20 Jahre später ist er deshalb auf die Zeugnisse anderer angewiesen - Gerichtsakten, Tonbandaufnahmen, Erzählungen und Erinnerungen der Familie -, um doch noch zu erfahren, was damals geschehen ist. Er malt sich aus, wie diese Zeit gewesen sein könnte, und wird dabei von einer surrealen, albtraumhaften Welt eingeholt.

Zu hören sind die Lesungen vom 2. August bis zum 6. August, jeweils Montag bis Freitag von 8.30 Uhr bis 9 Uhr im Programm von NDR Kultur. Und nochmals abends ab 23:05 Uhr im ARD Radiofestival. Nach der Ausstrahlung stehen alle Folgen zwölf Monate zum Download bereit.

Die Termine in der Übersicht Folge Datum Uhrzeit 1/5 2. August 2021 8.30 Uhr 2/5 3. August 2021 8.30 Uhr 3/5 4. August 2021 8.30 Uhr 4/5 5. August 2021 8.30 Uhr 5/5 6. August 2021 8.30 Uhr

