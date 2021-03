Lesung: Erinnerungen der dänischen Autorin Tove Ditlevsen Stand: 17.03.2021 18:34 Uhr Dagmar Manzel liest aus den Erinnerungen von Tove Ditlevsen

Hinter den schlichten Titeln "Kindheit" und "Jugend" verbergen sich die Teile eins und zwei der Kopenhagen-Trilogie von Tove Ditlevsen. Zunächst begleiten wir die dänische Autorin in die 1920er-Jahre. Inmitten einfachster Verhältnisse folgt sie ihrer Leidenschaft für die Bücher; entschlossen und früh lässt sie alles hinter sich, um Schriftstellerin zu werden. In "Jugend" erleben wir die junge Frau im Kopenhagen der 1930er-Jahre, wo sie voller Kraft und Eigensinn ihren Weg geht. Die wiederentdeckten Erinnerungen der 1917 geborenen Ditlevsen sind, befand die New York Times, von "hypnotischer Qualität".

Zu hören sind die Lesungen vom 22. März bis zum 1. April, jeweils von 8.30 Uhr bis 9 Uhr im Programm von NDR Kultur. Die Folgen finden Sie nach der Ausstrahlung für sieben Tage auch hier im Internet.

Die Termine in der Übersicht Folge: Datum: Uhrzeit: 1/9 22. März 2021 8:30 Uhr 2/9 23. März 2021 8:30 Uhr 3/9 24. März 2021 8:30 Uhr 4/9 25. März 2021 8:30 Uhr 5/9 26. März 2021 8:30 Uhr 6/9 29. März 2021 8:30 Uhr 7/9 30. März 2021 8:30 Uhr 8/9 31. März 2021 8:30 Uhr 9/9 1. April 2021 8:30 Uhr

