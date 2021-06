Isabella Bartdorff liest "Windstill" von Ilia Vasella Stand: 05.07.2021 08:30 Uhr Ein kurzer Augenblick nur, ein Moment der Unachtsamkeit, und nichts ist mehr, wie es vorher war. In Ilia Vasellas Roman konfrontiert ein Unglück eine heitere Sommergesellschaft unvermittelt mit dem Tod.

In einem leicht heruntergekommenen Schlösschen in Südfrankreich erlebt eine bunt zusammengewürfelte Schar von Gästen entspannte Sommertage. Man isst gemeinsam, die Kinder spielen miteinander, abends sitzt man beim Wein zusammen. Doch dann geschieht etwas Entsetzliches: Marie rutscht auf der Spielzeuglokomotive aus, die eines der Kinder auf der Terrasse zurückgelassen hat, und fällt mit dem Hinterkopf auf das kantige Rohr des Sonnenschirmfußes. Sie ist sofort tot. Ilia Vasella erzählt in ihrem Debüt von den Stunden, die Maries Tod folgen, den Versuchen, mit dem Unbegreiflichen fertig zu werden.

Weitere Informationen Lesungen im Sommer: Zwölf literarische Debüts in zwölf Wochen Die Kulturradios der ARD bieten eine Bühne für den literarischen Nachwuchs und stellen jede Woche einen Roman vor. mehr

Zu hören sind die Lesungen vom 5. Juli bis zum 9. Juli, jeweils Montag bis Freitag von 8.30 Uhr bis 9 Uhr im Programm von NDR Kultur. Und nochmals abends ab 23:05 Uhr im ARD Radiofestival. Nach der Ausstrahlung stehen alle Folgen zwölf Monate zum Download bereit.

Sie wollen die Folgen ganz bequem unterwegs hören? Kein Problem, laden Sie einfach unsere kostenlose NDR Kultur App herunter und hören Sie "Am Morgen vorgelesen" auf Ihrem Smartphone.

Die Termine in der Übersicht Folge Datum Uhrzeit 1/5 5. Juli 2021 8.30 Uhr 2/5 6. Juli 2021 8.30 Uhr 3/5 7. Juli 2021 8.30 Uhr 4/5 8. Juli 2021 8.30 Uhr 5/5 9. Juli 2021 8.30 Uhr

Weitere Informationen ARD Radiofestival 2021 Zwölf Wochen lang präsentiert die ARD Konzerte, Kabarett, druckfrische Romane und hintergründige Gespräche. extern Die interessantesten literarischen Neuerscheinungen 2021 Neue Romane von Juli Zeh, Peter Buwalda, Krimi von Friedrich Ani und Sachbücher über mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Am Morgen vorgelesen | 05.07.2021 | 08:30 Uhr