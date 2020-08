Stand: 13.08.2020 18:04 Uhr - NDR Info

NDR Podcast: Der Zug der Seuche

Die Chinesin Ting und das Virus, das die Welt verändert

Eine Radio- und Podcast-Serie in fünf Teilen im Rahmen eines multimedialen Projekts von NDR und WDR

Corona stellt selbst Industrienationen auf den Kopf. Weltweit sterben Menschen. Viele kämpfen um ihre Existenz. Voller Sorge verfolgt die Sprachlehrerin Ting, wie Corona zunächst in ihrem Geburtsland China wütet und sich immer weiter ausbreitet. Schließlich erreicht das Virus auch Norddeutschland - Tings Wahlheimat, wo sie mit Mann und Kind lebt. ARD-Reporter*innen zeichnen den Zug der Seuche nach - wie es zur Ausbreitung kommen konnte, wie die Staaten darauf reagieren und wie sich das Leben der Menschen verändert:

"Jeden Tag bekommen wir die Zahl übers Handy. Wieviel sind heute angesteckt worden? Und wo genau. In Shanghai, wo wir wohnen, wurde auch gesagt: 'Da genau gegenüber, vor uns in der Nähe vom Supermarkt.' Da kann man gucken, in welchem Bezirk wie viele Personen heute infiziert wurden und wo genau." Ting

Unterschiedliche Reaktionen auf das Virus

China und Taiwan gelingt es auf unterschiedlichen Wegen, die Krise in den Griff zu bekommen. Währenddessen spitzt sich die Krise in den USA immer weiter zu. Die Art und Weise, wie Deutschland mit Corona umgeht, bleibt Ting zuweilen fremd. Während Autorin Lena Gürtler die Dozentin Ting im Chinesischkurs erlebt, der wegen Corona per Videokonferenz stattfindet, und mit ihrem Kind auf den Spielplatz begleitet, wird immer wieder deutlich: Ting steht zwischen den Welten – die chinesische Sicht unterscheidet sich zum Teil spürbar von der deutschen.

Trailer: Der Zug der Seuche NDR Info - Der Zug der Seuche - 20.08.2020 20:00 Uhr Autor/in: Gürtler Die Chinesin Ting und das Virus, das die Welt verändert. Den fünfteilgen Podcast hören Sie ab dem 20. August 2020 in der ARD Audiothek und überall da, wo Sie Podcasts abonnieren können. Download

Die fünfteilige Podcast-Serie ist als Gemeinschaftsproduktion von ARD Fernsehen, NDR Info und der NDR Radiokunst entstanden und stützt sich auf Drehmaterial von Korrespondenten und Korrespondentinnen aus acht Ländern. Die ARD-Fernseh-Dokumentation wird am 24. August 2020 ausgestrahlt.

Radio- und Podcast-Serie von Lena Gürtler

Folge 1: Frühlingsfest in Shanghai

Folge 2: Welt in Quarantäne

Folge 3: Suche nach Heilung

Folge 4: Globale Systemfragen

Folge 5: Die nächste Welle

Mit: Sandra Borgmann, Samuel Weiss und der Autorin

Regie: Friederike Wigger

Technische Realisation: Jens Kunze

Redaktion: Thilo Guschas und Christoph Prössl



Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2020

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Das Feature | 20.08.2020 | 05:00 Uhr