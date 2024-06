Hörspieltipps für den Urlaub: "Dschinns", "Am Schlick" und "Nur eine Ohrfeige" Stand: 22.06.2024 06:00 Uhr Der Sommer steht vor der Tür und mit ihm lange Staus auf der Autobahn oder lange Bahnfahrten. Bestens dafür geeignet oder auch für Fans spannender Hör-Geschichten, gibt es drei aktuelle NDR Hörspielserien in der ARD Audiothek.

"Dschinns" von Fatma Aydemir: Deutsch-türkische Familiengeschichte von erschreckender Aktualität

Deutschland in den 90er-Jahren: unbeschwert und hedonistisch, aber auch geprägt von rechtsradikalen Ausschreitungen und Anschlägen. Menschen mit Migrationshintergrund fürchten um ihr Leben. Im Mittelpunkt der ersten Hörspielfolge steht Familienvater Hüseyin Yılmaz. Nach 30 Jahren harter Arbeit in der Fremde hat er sich seinen Lebenstraum erfüllt: eine Wohnung in Istanbul.

Wenn in ein paar Jahren Ümit die Schule beendet und du endlich Deutschland, dieses kalte herzlose Land, verlassen kannst, dann gibt es hier diese Wohnung hier in Istanbul, mit deinem Namen auf dem Klingelschild: Hüseyin. Du hast endlich einen Ort, den du dein Zuhause nennen kannst. Szene aus "Dschinns" von Fatma Aydemir

Doch beim Einzug: Herzinfarkt. Zur Beerdigung kommen seine Kinder und seine Frau aus Deutschland. Aus ihren sechs Perspektiven setzt sich das Puzzle einer Familie zusammen, die nie gelernt hat, über ihre Ängste und Wünsche zu sprechen. Umkreist von einem Dschinn, der auch ihre dunklen Geschichten kennt. "Dschinns" ist eine berührende Mini-Serie nach Fatma Aydemirs großartigem, 2022 erschienenen Roman.

"Nur eine Ohrfeige" von Christos Tsiolkas: Winziges Ereignis zerstört Freundeskreis

Der preisgekrönte australische Bestseller ist nun als Hörspielserie zu erleben. In "Nur eine Ohrfeige" lässt Christos Tsiolkas eine Grillparty eskalieren. Der vierjährige antiautoritär erzogene Hugo bringt mit seinem Geschrei die Gäste an ihre Grenzen. Als er mit einem Cricketschläger auf Harrys Sohn losgeht, sieht Harry rot:

Die Ohrfeige schallt durch den ganzen Garten. Als ginge ein Riss durch die Abenddämmerung. Szene aus "Nur eine Ohrfeige" von Christos Tsiolkas

... und ein Riss durch diese Grillgesellschaft. Aus acht Perspektiven erzählt Tsiolkas, wie unterschiedlich die Umstehenden auf diese Ohrfeige reagieren. Es prallen Werte und Anschauungen aufeinander, denn diese acht Menschen, die familiär oder freundschaftlich verbunden sind, unterscheiden sich eben doch: durch Herkunft, Hautfarbe, Geschlecht, Alter oder sexuelle Orientierung. "Nur eine Ohrfeige" ist mitreißend von Elisabeth Weilenmann inszeniert.

"Am Schlick" von Marcel Raabe und Lars Werner: Düsterer Werft-Thriller über DDR-Vergangenheit

Eine Mischung aus "Breaking Bad und Der Pate in Mecklenburg-Vorpommern", so würdigte ein Hörspielkritiker diese Krimiserie über den Aufstieg von Sascha Lüttich - seit DDR-Zeiten ein Mann der Zierow-Werft. Als der Gewerkschafts-Chef und "Zieh-Vater" von Lüttich Harry stirbt, sind die halblegalen Routinen im Hafen in Gefahr. Lüttich muss gegen seinen Willen aus der Deckung kommen.

Bei der Beerdigung kommt es zu einem Streit mit Neonazis, dann fliegt ein Stein durchs Fenster der namensgebenden Kneipe "Am Schlick" von Lüttichs Ex-Frau Mai.

"Dein Scheiß dringt in mein Leben ein, Sascha. Kümmer dich, oder wir sind geschiedene Leute."

"Sind wir doch schon."

"Ich mein’s ernst: die zweite Kasse, die Kontakte, alles gestrichen." Szene aus "Am Schlick" von Marcel Raabe und Lars Werner

Lüttich will Harrys Lebenswerk schützen, aber im Kampf um den Gewerkschaftsvorsitz lässt er sich auf Deals ein, die ihn immer weiter in die Kriminalität abrutschen lassen. "Am Schlick" ist ein vielschichtiger Thriller über ostdeutsche Identität, Freundschaft und Verrat. Hochkarätig besetzt mit Peter Kurth, Yvonne Yung Hee Bormann, Charles Brauer und Bjarne Mädel.

