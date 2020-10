Archiv Sie haben einen plattdeutschen Begriff für uns?

Hier können Sie uns originelle plattdeutsche Begriffe mit der Übersetzung ins Hochdeutsche schicken. Bitte schreiben Sie uns auch, in welcher plattdeutschen Region so gesprochen und geschrieben wird. Wir werden neue Begriffe in unser Wörterbuch aufnehmen.

An düsse Steed künnt Se uns besünnere plattdüütsche Utdrücke un de Översetten in't Hochdüütsche toschicken. Weer schön, wenn Se uns ook dortschrievt, in welkeen plattdüütsche Eck dat so spraaken un schreeven warrd. Wi wüllt denn niege Wöör in uns Wöörbook rinsetten.

Plattdeutscher Begriff:

Übersetzung ins Hochdeutsche (Bedeutung):

In welcher Region wird so gesprochen?: