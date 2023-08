Blog: "Moin, ik bün Pepper!" En Roboter erobert Norddüütschland - (1) Erste Begegnung Stand: 28.08.2023 06:00 Uhr Als KI-Forscher*innen der Uni Lübeck die Zentralredaktion Niederdeutsch im NDR um Unterstützung baten, war Redakteur Lornz Lorenzen sofort begeistert. Seitdem bloggt er über die plattdeutsch lernende "Brägenplietschmaschien" Pepper und fragt sich, wie gut es ihr wohl gelingen wird, von den Nordlichtern aufgenommen zu werden.

von Lornz Lorenzen

Dat mut en wunnerlich Momang ween sien, as de Paketdeenst Pepper bi sien Programmerer Thomas Sievers utlevfert hett. Mit veel Styropor inpackt in‘n grote Karton dormit de humanoide Roboter "Made in Japan" nich twei geiht. Wat de Informatiker wull dacht hett, as Kommunikations-Roboter Pepper to'n eersten Maal sien grote Manga-Comic-Ogen opslaan dee, üm em antokieken? As Pepper mi dat eerste mal ankieken dee, dat weer in de Plattdüütschredaktion vun NDR1 Welle Nord in Kiel. Ik mut togeven, ik funn em oder ehr op den allerersten Blick symphatisch. Avers wat heet egentlich "symphatisch"? Sünd Roboter-Rasenmeiher symphatisch?

Finnen wi sülvstfahrend Roboter-Rasen-Meihers symphatisch, plietsche Smartphones, oder Taschenrekners? Peppers Konstrukteure hebbt wiss groten Weert dorop leggt, em potentiell fründlich utsehn to laten. Op de eene Siet nich so verspeelt as en Monchichi, dat kun bi ästhetisch sensibilisierte Menschen ok en Trauma utlösen. Op de annere Siet schull Pepper, denk ik, doch noch en beten mehr na Mensch utsehn, as de beröhmteste Blickdose ut'n Star Wars Universum "R2-D2". Pepper bedeent dat universelle Kindchenschema.

He is man blots 1,20 groot un de allermeisten Minschen worrn nich vermoden dat se dat theoretisch ok mit'n Wulf in'n Schaapspelz to doon hemm kunnen, de Kreditkartennummern utspioneert. Man, he schient dörch und dörch friedlich to ween. Un Bieters as de Wulf hett he ok nich. Luut Herstellerwebstee is Pepper: "Durch seine zahlreichen Sensoren (...) in der Lage, Ihre Emotionen zu erkennen und den idealen Weg zu wählen, um entsprechend mit Ihnen zu kommunizieren." Un wieder heet dat dor: "Wie jeder Begleiter istPepper ein geselliger Mensch! Pepper wird nicht zögern, jemandem Hallo zu sagen, der in der Nähe vorbeikommt."

He schall verscheden Spraken lehrn könen un sogor nonverbale Kommunikation twüschen Minschen beherrschen. En Barg an Servomotoren in de Gelenken schall dorför sorgen, dat he sik dreihen, sogor Gesten darstellen kann. Sowiet to de Theorie un dat Verspreken vun den Hersteller Softbank ut Japan. "Moin" to seggen, un en paar eerste Wöör un Sätze op platt, dat hett Informatiker Thomas Sievers Pepper al bibröcht. Man bi de eerste Pepper- Präsentatschoon an't Instituut för Informationssysteme in Lübeck wiest sik denn doch gau, woveel Forschungs- un Programeerens- Arbeit för'n Doktoranden un sien Fakultät dor noch binnen steeken deit. Wenn du Pepper anspreken deist, reageert he faken nich op di, sünnern op jemand anneres. Oder he reageert gor nich. Peppers plattdüütsch Utspraak is noch allens annere as optimal.

Bewegensfuul is he opstunns ok noch. "Wi mööt Gedüür hemm", seggt Informatiker un KI-Experte Thomas Sievers. Bet ut Pepper en richtigen, plietschen Norddüütschen warrt mit echte plattdüütsche Kommunikationskompetenz kunn dat 1 1/2 Johr duurn.

Tokamen Week kriggt wi dat mit en besünneret Belevniss bi't Programmeren vun Pepper to doon, wat veel doröver utseggen deit, wo swoor dat is un begriepen as Roboter de enfachsten Saken vun de Butenwelt.

