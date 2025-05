Stand: 14.05.2025 09:30 Uhr Kino-Kongress kummt na Hamborg

De "Filmtheater-Kongress Kino", dat is dat gröttste düütsche Drepen vun de Kino-Branch, un vunaf tokamen Johr finnt dat in Hamborg statt. Denn warrt sik Film-Utlehners, Kinobedrievers un noch vele annere Verbänn in't CCH drepen. Totiet löppt de Kongress to'n letzten Maal in Baden-Baden - un dor is de 50 Johr lang över de Bühn gahn.

