Stand: 02.05.2025 09:30 Uhr Hamborg: Polizei kickt positiv op Mai-Demos trüch

De Polizei kickt op de Hamborger Mai-Demos vun güstern positiv op trüch. Denn bi de Demos harr dat kuum Twüschenfäll bi geven. Üm un bi 6.000 Lüüd hebbt, de Polizei na to uurdelen, an de Kundgevens vun den Düütschen Warkschopbund an deelnahmen. De DGB snack vun 9.000 Lüüd. De Warkschop verlang blangen anner Saken, apentliche Opdrääg schullen blots noch an Firmen vergeven warrn, de Tarifverdrääg harrn. Un bi dree Demos vun de linke Szeen hebbt düütlich mehr as 10.000 Lüüd an deelnahmen. Een dorvun stünn ünner dat Motto „Gegen en Stadt vun de Rieken“ un dor güng dat de Lüüd üm Wahnruum, den een betahlen kunn.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 02.05.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch