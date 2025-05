Stand: 02.05.2025 09:30 Uhr Hannelsstriet: EU leggt Anbott op’n Disch

In den Hannelsstriet mit de USA hett de EU nu en Anbott op’n Disch leggt. So as de „Financial Times“ dat schrieven deit, slöög de Europää’sche Union för, se wullen för 50 Milliarden Euro mehr wat an amerikaan’sche Saken köpen. Blangen annern Kraams weer dat Flüssiggas un welk Agrarprodukten. In den Bericht steiht aver ok binnen, dat de EU op’e annere Siet verlangt, de Straaftöll schullen dorför wegfallen.

