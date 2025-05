Stand: 02.05.2025 09:30 Uhr Hamborg: Vele Touristenlüüd sünd in’e Stadt

Eerst güstern de Fierdag, af morgen denn dat Wekenenn un deswegen sünd vundaag, an’n Brückendag, ok sünnerlich veel Touristenlüüd in Hamborg ünnerwegens. Dor freiht sik ok de Hotelbrangsch över. Düsse Week liggt de Utlasten vun’e Hotels bi üm un bi 85 Perzent. Dat wiest de Tahlen vun Hamborg Tourismus. Un nu in’n Mai is denn ok düt Johr wedder de Havenboortsdag un de treckt üm un bi annerthalf Millionen Besökers an. Un liekers Hamborg al vele Hotels hett, schüllt bet Enn vun’t Johr noch söss Hotels bavento kamen. Dree dorvun sünd in dat Westfield Inkoopscenter.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 02.05.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch