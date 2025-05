Stand: 02.05.2025 09:30 Uhr Hamborg kriggt ne’e Bosteed an’e Elvbrüchen

Af vundaag kummt in Hamborg noch en grote Bosteed bavento. Denn an’e Elvbrüchen gaht vundaag de Boarbeiden los. Un dat Trechmaken dor, dat schall bet Enn vun’n Oktobermaand duern. Twüschen Veddel un Rodenborgsoort mööt na de Stadt rin welk Steden vun’e Fohrbahn instandsett warrn. Deswegen mööt de Autos dor denn ok ’n beten wat anners föhren un een Fohrbahn un de Utfohrt na de Havencity hen sünd denn beide ganz un gor dicht. Deswegen mutt een, wenn een na de Stadt rinföhren deit, ok eerstmal mit Staus reken.

