Stand: 02.05.2025 09:30 Uhr Football: Düt Wekenenn is för de Hamborger Clubs wichtig

För de beiden Hamborger Footballclubs kann sik düt Wekenenn al veel wat wiesen, woans dat för jüm wiedergahn deit. Denn de FC St. Pauli mutt morgen gegen Stuttgart ran. Un bi jüm geiht dat dorüm, dat se villicht nu al weet, wat se in jümehr Klass blieven köönt. Deswegen drückt se ok de Duums, dat Heidenheim vundaag gegen Bochum Punkten liggenlaten deit. Denn in den Fall kunnen se dat denn morgen tohuus gegen den Pokaal-Finalisten VfB Stuttgart kloormaken, dat se in’e Eersten Liga blieven doot. Un bi’n HSV geiht dat üm den Opstieg. De HSV hett dreemal slecht speelt un will morgen in Darmstadt nu aver endlich wedder punkten.

