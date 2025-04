Stand: 29.04.2025 09:30 Uhr Hölpsanbotten för Drogenlüüd an’n Hööftbahnhoff

De Hamborger Hööftbahnhoff is en Steed wo ne ganze Reeg wat an drogensüchtige Lüüd henkamen un sik dor denn drapen doot. De Soziaalbehöörd hett ünnerscheedlich Hölpsanbotten op’e Been stellt. Un dorbi sünd ok Steden to’n Slapen in de Repsoldstraat bi plaant. Man de Naverschop kickt dor deelwies krietsch op, dat sik de Hölpsanbotten dor in jümehr Viddel wat ansammeln doot. Aver nu köönt se sik dor över de Plaans ümmer wedder op Stand bringen un över jümehrn Kummer mit de ganze Saak över snacken. Un dat geiht af vundaag ümmer an’n Dingsdag un an’n Dunnersdag.

