Stand: 26.04.2025 09:30 Uhr Unfall in Kirchwarder

An’n Töllenspieker Hööfttdiek is al wedder en Rennradfohrer verunglückt. Wat de Polizei seggt, is de Mann güstern Namiddag ahn to bremsen in en Auto föhrt, dat parkt hett. Wohrschienlich mit en hoget Tempo. Dorbi is de Radfohrer swoor to Schaden kamen un in en Klinik brööcht worrn. Dat geiht bi em aver nich üm Leven un Doot, as se eerst dacht hebbt. De Töllenspieker Hööfttdiek in Kirchwarder warrt geern as Rennradstreek bruukt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 26.04.2025 | 09:30 Uhr

