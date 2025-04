Stand: 25.04.2025 09:30 Uhr Freden in'e Ukrain: Trump blifft toversichtlich

Warrt dat bald Freden geven twüschen de Ukrain un Russland? US-Präsident Donald Trump is dor in düsse Saak wiederhen toversichtlich. Denn so as welk Medien dat schrieven doot, maakt de USA den Vörslag, dat Russland de Kontroll över de Ecken, de se al innahmen hebbt, behollen deit. Un bavento müss de Ukrain op Duer op verzichten, dat se in‘e NATO ringahn doot. Wenn Russland dorvun afsehen dee, dat se nich de ganze Ukrain besetten wullen, denn harr Russland al en ganzen Barg wat nageven. So tominnst denkt Trump över de Saak.

