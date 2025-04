Stand: 25.04.2025 09:30 Uhr NDR 90,3 – Dat Wedder för uns in Hamborg

Dor bruukt dat gor nich veel Wöör, bringt ok bi Scrabble nich so vele Punkten: Dat is de „Sünn“. Dor kriegt wi de tokamen Daag ‘n ganzen Barg vun. Man toeerst kriegt wi bet hüüt Namiddag noch’n poor Wulken to sehn, un de Temperaturen liegt vundaag so bi üm un bi 16 Graad. Un denn geiht dat los: Hüüt Namiddag kummt se denn so richtig wat rut de Sünn un blifft denn ok’n poor Daag lang.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 25.04.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch