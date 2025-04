Stand: 10.04.2025 09:30 Uhr Football un Basketball

In de Football-Champions-League hett Borussia Dortmund kuum noch Chancen op't Half-Finaal. De BVB is in't Viddelfinaal-Henspeel bi'n FC Barcelona mit null to veer ünnergahn. In de Basketball-Bunnsliga is ok speelt worrn. De Hamborg Towers hefft sik in Göttingen dörsett: mit tweeunnegentig to fiefunsöventig.

