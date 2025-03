Stand: 20.03.2025 09:30 Uhr Hygiene-Institut: Fragen wegen Tohooparbeit

Wiel dat Hamborger Hygiene-Institut mit en bestimmt Privaat-Labor tohooparbeiden dee, gifft dat nu Fragen. Denn dejenige, de dat Labor mal op’e Been stellt hett, de is fröher al mal en hoochrangig Mitarbeider ween bi dat Hygiene-Institut. NDR 90,3 un dat Hamborg Journal hebbt de Saak nakeken hatt un dorbi rutfunnen: För Kunnen weer dat woll nich düütlich to sehn, de Rekens kömen nich vun de Lannsinrichten, düsse kömen vun en private Firma. De Adress un de Behöördennummer vun de beiden Inrichtens sünd uns Recherchen na to uurdelen annerletzt noch de glieken ween.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 20.03.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch