Stand: 31.01.2025 09:30 Uhr Protesten vun Anwaltslüüd

Welk Anwaltslüüd hebbt ut Protest den Hamborgischen Anwaltsvereen verlaten. Dat is NDR 90,3 wies worrn. Achtergrund is en Podiumsveranstalten to dat Thema „Rechtsstandoort Düütschland“. Un opregen doot se sik doröver, dat op düt Podium ok Alexander Wolf vun de AfD sitten schall. De Anwaltsfro Doris Dierbach stellt in en Apen Breef de Fraag: Fangt nu wedder de Juristen an, rechtsextreme Lüüd den Weg free to maken? De Anwaltsvereen seggt, dat se all de Parteien, de in de Börgerschop vertreden sünd, inlaadt harrn.

