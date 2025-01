Stand: 31.01.2025 09:30 Uhr Demos in’t ganze Land

Güstern Avend hebbt teihndusende Lüüd in ganz Düütschland demonstreert. Se sünd dorgegen un deswegen op’e Straat gahn, wiel dat de Union tohoop mit de AfD för en scharpere Asylpolitik stimmt hett. Protesten schall dat vundaag ok in Hamborg geven: De „Omas gegen Rechts“ hebbt to en Minschenkeed rund üm dat Raathuus opropen. Un so as dat bi den Oproop heten deit, schall de AfD symboolsch de Weg in’t Raathuus rin dichtmaakt warrn. Reken doot se mit üm un bi 2.500 Lüüd, de dor woll bi mitmaken warrt. Un denn is för vundaag noch en anner Protest anmellt. De kummt vun dat Bündnis mit den Naam „widersetzen“.

