Stand: 31.01.2025 09:30 Uhr Menen to de Migratschoonspolitik

Vundaag mutt de Bunnsdag nochmal wedder ok över en Vörlaag för en Gesett vun’e Union afstimmen. Un ok dor geiht dat wedder üm de Migratschoonspolitik. De ne’e ARD-Düütschlandtrend wiest, dat de mehrsten Lüüd, un dat sünd 57 Perzent vun all de, de se fraagt hebbt, dat goot finnen doot, dat een de Minschen, de keen Paperen hebbt, nich na Düütschland hen rinlaten dee. In düssen Fall mutt een aver noch dorto seggen, dat dat noch vör de Afstimmen an’n Middeweken ween is, wo se de Lüüd fraagt harrn.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 31.01.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch