De Laag na dat Flegerunglück

Na dat Flegerunglück in Washington hebbt de Behöörden nu woll de beiden Floogschrievers funnen. So is dat tominnst in welk Medien to lesen. Un de Daten schüllt nu nakeken warrn. Güstern is en Passageerfleger mit en Helikopter tohoopstött, wo beide denn dorna in’t Water rinfullen sünd. In den Fleger hebbt 64 Lüüd binnenseten, in den Heli dree. Bet nu hebbt se al mehr as 40 Lieken ut’t Water ruthaalt.

