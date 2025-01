Stand: 31.01.2025 09:30 Uhr Afstimmen över Geld för Steernwarte in Bardörp

De ganzen Ecken in’n Weltruum gewohr warrn: Dat is in de Steernwarte in Bardörp mööglich. Dat Huus steiht ünner Denkmaalschuul, mutt aver nödig op Schick bröcht warrn. Un 340.000 Euro hierför schüllt nu ut en Geldputt för Saneren vun’e Stadt kamen. In’e Mitt vun’n Februaarmaand will de Börgerschop över en Andrag vun SPD un de Grönen dorto afstimmen.

