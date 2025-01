Stand: 31.01.2025 09:30 Uhr Maleschen dör Warnstreiks

Pendlers mööt vundaag överall dor, wo de VHH to Gang is, dormit reken, dat se op’n Weg vun un na jümehr Arbeit hen Maleschen hebbt, dat wat utfallen deit oder dat dat länger duern deit. Denn bi de Verkehrsbedrieven Hamborg-Holsteen hebbt de Arbeitslüüd siet hüüt fröh Klock dree jümehr Arbeit daalleggt. Dorto hett de Warkschop Ver.di opropen. Drapen deit dat all Buslinjen bi’n VHH. Grund för den Warnstreik sünd de Tarifverhanneln, de op Schiet lopen sünd.

