Stand: 30.01.2025 09:30 Uhr Migratschonsdebatt in de Börgerschop

Wat hett de Hamborgsche Börgerschop to Migratschonspolitik to seggen? Güstern geev dat en aktuelle Stunn över dat Thema. In de Debatt möök Börgermeester Peter Tschentscher vun de SPD kloor, dat he op gor keen Fall mit de AfD tohooparbeiden wöör. De AfD wies sik man seker, dat de sonöömt Brandmuer gegen se nich mehr lang stahn wöör. Nipp un nau dat möök de SPD, de Grönen un de Linke Sorgen.

