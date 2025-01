Stand: 30.01.2025 09:30 Uhr Migratschonspolitik in'n Bunnsdag

Migratschonspolitik is güstern ok Thema in'n Bunnsdag ween. An'n Avend kunn sik de Union mit en Andrag dörsetten. Dat güng ünner annern dorüm, dat Lüüd, de ahn Dokumenten na Düütschland inreisen wüllt, an de düütschen Grenzen afwiest warrn kunnen. Friedrich Merz, de Kanzlerkandidat vun de Union, harr in Koop nahmen, dat de Andrag mit Stimmen vun de deelwies rechtsextrem AfD dörkeem. Dat harr dat in'n Bunnsdag so noch nich geven. Bi de AfD hefft se sik över de Saak freiht; de SPD, de Grönen un de Linke weren achterher bannig gallig. In de ARD nööm Bunnskanzler Olaf Scholz vun de SPD dat en "Tabubröök".

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 30.01.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch