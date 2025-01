Stand: 30.01.2025 09:30 Uhr Floogunglück in de USA

Na en Floogunglück in de US-Hauptstadt Washington D.C. gifft dat woll mehr as en Dutz Dode. Dat mellt twee US-Senders. Dor heet dat, dat man bet nu keen funnen harr, de dat överlevt hett. En Passagiermaschien wull in Washington landen un weer mit en Militärhelikopter tosamenknallt. De Fleger un de Heli weren denn in'n Potomac River fallen. In de Passagiermaschien sünd veerunsüsstig Minschen ween. An Bord vun'n Helikopter weren drei Minschen – dat is woll en Trainingsfloog ween.

