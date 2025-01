Stand: 29.01.2025 09:30 Uhr Migratschoonspolitik

De Union will in'n Bunnsdag, dat een bi't Recht op Asyl strenger warrt. To Noot ok mit de Stimmen vun de AfD. Dat geiht dorbi üm dat so nöömte "Tostroom-Bregrenzensgesett". Ok in de Hamborgsche Börgerschop is Migratschoon en Thema. Vundaag in de aktuelle Stünn. De Hamborger CDU verlangt Utreisearresten, dat is so en Oort Haft. Binnensenater Andy Grote wohrschaut: In Hamborg leevt üm un bi 9.000 Minschen, de utreisen mööt. Arrest wöör denn en Masseninhafteren bedüden un dat is gegen de Verfaten.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 29.01.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch