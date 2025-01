Stand: 29.01.2025 09:30 Uhr Wahlarena

Wat för Themen beschäftigt de Arbeitnehmers vör de beiden Wahlen, de dor in Hamborg anstaht? Dat weer Thema in de Wahlarena vun'n Hamborger DGB. Inlaadt weern de Kandidaten vun de grötteren un twee lüttere Parteien, man nich vun de AfD. Dennis Thering vun de CDU muss verklaren, woso dat Woort Warkschop nich in't Wahlprogramm vun de CDU opdükert. De BSW-Kandidat will, dat een wedder Gas ut Russland köpen deit. Dat hebbt se mit Buh-Ropen quitteert.

NDR 90,3 | Narichten op Platt | 29.01.2025 | 09:30 Uhr

