Stand: 29.01.2025 09:30 Uhr Wapenverbott an Bahnhööv

De Bunnspolizei hett dat Verbott vun Wapen in de S-Bahn un an masse anner S-Bahnhööv in Hamborg bet to't Enn vun Februar verlängert. En allgemeen Wapenverbott in't Rebeet vun'n HVV hett de Senat al in de Merrn vun'n Dezember op'n Weg bröcht. Dat gellt för U-Bahnen mit all Stoppsteden un Bussen. Utnahmen gifft dat to't Bispeel för Handwarkers, Sekerheitslüüd un Pfadfinders.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 29.01.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch