Stand: 28.01.2025 09:30 Uhr Warrt de Gedenkstedenbesöök Plicht?

En Besööksplicht bi Gedenksteden to'n Natschonaalsozialismus - dat schall nu kamen för all Schölerinnen un Schölers, seggt de Hamborger Schoolsenatersch Ksenija Bekeris. Bet nu weer dat Besöken freewillig, kunn aver ween, dat sik dat al in't neegste Schooljohr ännern deit. De Baas vun de Gedenksteed Neegamm, Oliver Wrochem, de is sik aver nich seker, dat Plichtbesöken en gode Idee sünd. He meent, wenn dat wat bringen schall, denn is Dwang nich dat Beste.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 28.01.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch