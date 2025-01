Stand: 28.01.2025 09:30 Uhr USA rut ut de WHO

Dat kummt nu so, as de ne'e Präsident Donald Trump dat al anseggt harr: De USA sünd rut ut de Weltgesundheitsorganisatschoon WHO, un dat gellt nu glieks. För de WHO weern de USA bet nu mit Afstand de gröttste Geldgever. De Organisatschoon wohrschaut nu, dat dat Gegenangahn gegen Krankheiten un Süken ahn de USA ehrn Bidrag sworer warrn kunn. Dat gifft aver noch en Övergangsfrist vun een Johr, un överto mutt de Kongress noch tostimmen.

